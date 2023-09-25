الموت يغيب المخرج المصري أحمد النحاس عن عمر 73 عاما

هبة بريس _ القسم الفني

غيب الموت اليوم المخرج المصري أحمد النحاس عن عمر يناهز 73 عامًا، وفق ما أعلنت ابنته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وولد المخرج وكاتب السيناريو المصري أحمد النحاس عام 1950 وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 1977.

وبدأ أحمد النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ عام 1975، وأخرج أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو (الطائرة المفقودة)، ثم تلاه بأفلام (الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق).

ومنذ منتصف حقبة التسعينات تفرغ أحمد النحاس ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية، ومن أبرز أعماله: (الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش).

وفيةسياق متصل، نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج أحمد النحاس، الذي غادر عالمنا اليوم الاثنين عن عمر يناهز 73 عامًا.

ونشرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، نعيها للمخرج الراحل، وجاء فيه: “نقابة المهن المهن السينمائية تنعى المخرج الكبير الراحل/ أحمد النحاس، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.. نشاطركم الأحزان وخالص التعازي”.

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