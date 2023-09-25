نجا من الموت بأعجوبة..وائل جسار يفتح قلبه لجمهوره

روى الفنان وائل جسار تفاصيل نجاته هو وأسرته من الموت بسبب إطلاق رصاص في حفل زفاف أثناء زيارته لوالده ووالدته.

ونشر الفنان اللبناني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام جاء فيه: “امبارح أنا طلعت على منطقتي لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الاستراحة وكان في عرس، كلنا بنعرف ابتهاجًا بالعرس بيقوصوا، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت الوالدة يا قتلت مرتي أو أخي”.

وتابع وائل جسار: “إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة الناس وحياة الناس، ابتهاجكم بيكون بالورد والفرح بس ما يكون في رصاص”.

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