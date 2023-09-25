حفيظ دراجي: الجزائر ستنسحب من سباق تنظيم كأس افريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

كشف المعلق الرياضي الجزائري، عن نية بلاده الانسحاب من سباق تنظيم نهائيات كأس افريقيا للأمم.

وقال دراجي في مقاا نشره بإحدى الجرائد الجزائرية، أن القرار الأبرز والأكثر استعجالا لمكتب الاتحاد الجزائري الجديد سيكون إعلان الانسحاب من سباق تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا وتركيز الاهتمام على إعادة ترتيب البيت من خلال تكييف القوانين مع لوائح الفيفا، وإعادة بعث المديرية الفنية والاهتمام بالمنتخبات الشبانية ودوري المحترفين والهواة وتكوين المدربين والمؤطرين والحكام.

واتهم دراجي، الكاف، بحسم البلدان المنظمة لكأس افريقيا لصالح المغرب والسنغال ونيجيريا وبنين، مسترسلا بالقول “أن هذه الفرارات اتخذت رغم كل الجهود التي بذلتها الجزائر في بناء الملاعب والمنشآت وتنظيم مختلف الأحداث الرياضية بشكل متميز على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب العربية و بطولتي كأس إفريقيا للمحليين وأقل من 17 سنة، والتي كلفت الجزائر المال الكثير والوقت الطويل والجهد الكبير.”

وتابع دارجي متحسرا “انسحاب الجزائر من سباق المنافسة على تنظيم نهائيات كأس أمم افريقيا، لن يكون بمثابة تراجع عن التزاماتنا مع القارة السمراء ، بقدر ما يشكل تنازلا و رسالة قوية من الاتحاد الجزائري للاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي لم يقدر جهودنا ودورنا ومكانتنا، ولم يفسح المجال لأعضاء الجمعية العمومية حتى يختاروا بحرية ومسؤولية من يرونه أهلا لتنظيم الحدث الكروي القاري”.

دارجي أعلن عن نية بلاده الانسحاب من سباق تنظيم هذا الحدث الكروي القاري، وقدم مبررات وأعذار واهية، بدل الاعتراف بفشل المنظومه الرياضية للجارة الشرقية وعدم نجاحها في تنظيم أحداث رياضية متواضعة طيلة السنوات القليلة الماضية.

دراجي هاجم الاتحاد الافريقي لكرة القدم ووجه اتهامات له ولبلدان شقيقة وصديقة، ناسيا أو متناسيا أن هاته البلدان قطعت أشواطا كبيرة وسبقت بلاده بسنوات ضوئية في تنظيم التظاهرات الرياضية، عكس بلاده التي لازالت تفتقر لأبسط الظروف والشروط بشهادة القريب قبل البعيد.

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