“ايلا ضاق الحال” يجمع بوتازوت وحطاب وسحر الصديقي

هبة بريس - القسم الفني

يجمع مسلسل “ايلا ضاق الحال” كل من دنيا بوتازوت، عزيز حطاب، ماريا نديم، سحر صديقي، نفيسة بنشيدة، غيتا برادة وفريدة بوعزاوي.

ففي منزل نعمة بالمدينة القديمة، يتحدد مصير زينب وفرح وعتيقة. ثلاث نساء تلتقي رغبتهن في استعادة حقوقهن وترميم كرامتهن وتضميد جراحهن التي تسبب فيها الاستغلال والطمع، من المؤكد أن الطريق ليس مليئا بالورود، وستنتهي محاولاتهن لاستعادة أنفسهن بمنح فرصة الحياة لشخصيات أخرى.

وتُجبر “زينب” على الفرار من قريتها عندما تعلم أن والدها، الذي يزداد جشعا، ينوي تزويجها من جديد بعد وفاة زوجها البالغ من العمر ستين عاما.

امرأة قروية تجد نفسها لأول مرة في مدينة كبيرة، فتضطر لمواجهة أيام صعبة بمفردها، قبل أن تلتقي ب”فرح” التي ستأخذها إلى منزل “نعمة” التي تدير شبكة للمساعدات المنزليات، وتساعدها في الحصول على وظيفة في عيادة طبيب، قبل أن تفتح لها أبواب أخرى وتنتقل للعمل كممرضة في منزل عائلة ثرية.

في حاجة ماسة إلى المال، تضطر “فرح” إلى قبول عرض الزوجين اللذين يرغبان في إنجاب طفل بأي ثمن. صفقة من شأنها أن تنكأ جراح وآلام الماضي.

من جانبها، تحاول “عتيقة” فتح فصل جديد في حياتها، تقرر الابتعاد عن زوجها الذي لا يسبب لها سوى المعاناة ويدخلها في مشاكل تجد صعوبة في التخلص منها.

وإيلا ضاق الحال، مسلسل من إخراج مراد الخودي وسيبث كل يوم اثنين واربعاء على قناة الأولى.

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