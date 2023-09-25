“ايلا ضاق الحال” يجمع بوتازوت وحطاب وسحر الصديقي

2023-09-25 / 17:30
0
هبة بريس - القسم الفني

يجمع مسلسل “ايلا ضاق الحال” كل من دنيا بوتازوت، عزيز حطاب، ماريا نديم، سحر صديقي، نفيسة بنشيدة، غيتا برادة وفريدة بوعزاوي.

ففي منزل نعمة بالمدينة القديمة، يتحدد مصير زينب وفرح وعتيقة. ثلاث نساء تلتقي رغبتهن في استعادة حقوقهن وترميم كرامتهن وتضميد جراحهن التي تسبب فيها الاستغلال والطمع، من المؤكد أن الطريق ليس مليئا بالورود، وستنتهي محاولاتهن لاستعادة أنفسهن بمنح فرصة الحياة لشخصيات أخرى.

وتُجبر “زينب” على الفرار من قريتها عندما تعلم أن والدها، الذي يزداد جشعا، ينوي تزويجها من جديد بعد وفاة زوجها البالغ من العمر ستين عاما.

امرأة قروية تجد نفسها لأول مرة في مدينة كبيرة، فتضطر لمواجهة أيام صعبة بمفردها، قبل أن تلتقي ب”فرح” التي ستأخذها إلى منزل “نعمة” التي تدير شبكة للمساعدات المنزليات، وتساعدها في الحصول على وظيفة في عيادة طبيب، قبل أن تفتح لها أبواب أخرى وتنتقل للعمل كممرضة في منزل عائلة ثرية.

في حاجة ماسة إلى المال، تضطر “فرح” إلى قبول عرض الزوجين اللذين يرغبان في إنجاب طفل بأي ثمن. صفقة من شأنها أن تنكأ جراح وآلام الماضي.

من جانبها، تحاول “عتيقة” فتح فصل جديد في حياتها، تقرر الابتعاد عن زوجها الذي لا يسبب لها سوى المعاناة ويدخلها في مشاكل تجد صعوبة في التخلص منها.

وإيلا ضاق الحال، مسلسل من إخراج مراد الخودي وسيبث كل يوم اثنين واربعاء على قناة الأولى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنان فؤاد عبد الواحد يشيد بمكانة عيضة ويلبي طلب اصيل هميم

الفنان فؤاد عبد الواحد يشيد بمكانة عيضة ويلبي طلب…

2023-09-25 / 15:38
Photo of سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الأولى لزواجه

سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الأولى لزواجه

2023-09-25 / 12:05
Photo of تأجيل انعقاد الدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم

تأجيل انعقاد الدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم

2023-09-24 / 23:17
Photo of .السجن 12 عاما لمغني الراب الفرنسي محمد سيلا

.السجن 12 عاما لمغني الراب الفرنسي محمد سيلا

2023-09-24 / 11:44
Photo of هل انتصرت نجاة اعتابو على فرقة the Chemical Brothers؟

هل انتصرت نجاة اعتابو على فرقة the Chemical Brothers؟

2023-09-23 / 16:43
Photo of صوت مصر” تتصدر الترند العربي ب “أنا كويسة”

صوت مصر” تتصدر الترند العربي ب “أنا كويسة”

2023-09-22 / 23:12
Photo of بنسعيد يزور مواقع تاريخية وأثرية متضررة جراء الزلزال

بنسعيد يزور مواقع تاريخية وأثرية متضررة جراء الزلزال

2023-09-22 / 21:34
Photo of حصريا: الفنانة جميلة الهوني تربح 500 درهم اضافية لنفقة ابنها

حصريا: الفنانة جميلة الهوني تربح 500 درهم اضافية لنفقة…

2023-09-22 / 16:48
Photo of حصريا.. الفنانة جميلة هوني تربح 500 درهم إضافية لنفقة ابنها

حصريا.. الفنانة جميلة هوني تربح 500 درهم إضافية لنفقة…

2023-09-22 / 10:21
Photo of بعد وفاة والدها ب 5 أشهر.. وفاة والدة دينا الشربيني

بعد وفاة والدها ب 5 أشهر.. وفاة والدة دينا…

2023-09-21 / 11:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق