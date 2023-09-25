“هاد الوليد زوين”.. “الفيفا” يتغنى بأداء أشرف حكيمي

2023-09-25 / 16:29
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هبة بريس

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” صورة للدولي المغربي أشرف حكيمي يتغنى فيها بمهاراته الكروية بالدارجة المغربية قائلا “هاد الوليد زوين”.

وتألق حكيمي بهدف عالمي أمام أولمبيك مارسيليا، مساء أمس الأحد، ضمن كلاسيكو فرنسا برسم الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي.

وسجل حكيمي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 8 من كرة ثابتة بطريقة رائعة.

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‫10 تعليقات

  1. انريكي مدرب متواضع وليس عنصري عكس البعض فهو ساعد أشرف حكيمي ليطور مستواه ..

  5. حكيمي كان ضحية ميسي الذي كان مهمشه وكان متوقع بعد رحيل ميسي أنه سيعود للتألق الهجومي ..

  6. عالمي يا حكيمي هناك قاعدة كروية ثابتة هي ان حكيمي هو افضل ظهير ايمن في العالم ..

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