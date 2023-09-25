أخنوش: الحكومة ستسخّر كل الإمكانيات لإعادة البناء السريع لمناطق الزلزال

2023-09-25 / 16:09
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هبة بريس - الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 25 شتنبر بالرباط، الاجتماع الرابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تتبع تنزيل البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك نصره الله.

وفي هذا الصدد، أفاد أخنوش، بأن الحكومة ستسخّر كل الإمكانيات في مرحلة إعادة البناء السريع، التي ستشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل الزلزال، مؤكدا أن إنجاز هذه المشاريع سيجري تمويله، انطلاقا من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مسترسلة، بهدف تنسيق الجهود ووضع اللمسات الأخيرة على التصور المتعلق بتنزيل المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن دينامية الحكومة متواصلة، من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.

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‫2 تعليقات

  1. هد المنافق اللي كيستغل الناس الامازيغ و يحلب الملاير بالحروف المصطنعة و استغلال الناس الامزيغ الي منسين وراء الجبال و في الحملات الانتخابية مشا كيجري طلع لدواوير و الجبال لجلب الاصوات الضعفاء و في الزلزال نعس مع راسو و عاد فاق حتى مضت اكتر من اسبوعين مات الي مات و تشرد اللي التشرد و اطلع المنافق باش ايكذب على عباد الله علاش بحال هد الاشكال في الحكومة خاصو ارحل ارحل ال مزبلة التاريخ و ريح التاس من كمارتك انت و رباعة الشلاهبية .

    1

  2. سؤال: بما انها مناطق تعرضت للزلزال الم يكن من الاجدر الاعلان انها مناطق منكوبة وهدا سيخول لها دعما اكتر
    ام انكم لاتريدون لمس او ازعاج مول الشكارة
    الله يعطيكم العداب

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