الفنان فؤاد عبد الواحد يشيد بمكانة عيضة ويلبي طلب اصيل هميم

هبة بريس - القسم الفني

اختتم أمس في الامارات العربية المتحدة الحفلين الجماهيريين الكبيرين الذين اقامتهما “مومنتس ايفنتس” في كل من ابوظبي ودبي واشعل فيهما الفنانون: “صوت الامارات” عيضة المنهالي وفرقة ميامي وفؤاد عبد الواحد وأصيل هميم وموضي الشمراني، الاجواء فرحا وتفاعلا وطربا مع اغانيهم الشهيرة التي تزامنت أيضا مع مناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 93.

الحفل الأول أقيم في “أرينا كوكا كولا دبي” وغنى فيه على التوالي أصيل هميم ثم فؤاد عبد الواحد وختم عيضة المنهالي الحفل في مشهد رائع وقف فيه الجمهور جميعا ليتفاعلوا مع أغانيهم، وقدم عيضة خلال فقرته مفاجأة تمثلت في ترحيبه على المسرح بأصيل وغنيا سويا دويتو اغنيتها “لقياك”.

أيضا امتدح عيضة.. صوت اصيل التي بدورها شكرته وطلبت منه ان يتجدد تعاونهما في اغنية تحمل اللون الشعبي الاماراتي ووعدها بذلك.

أما الحفل الثاني، فأقيم في “الاتحاد ارينا ابوظبي” وبدأته الفنانة السعودية موضي الشمراني التي استهلت فقرتها بأغنية النجم راشد الماجد “واللي وله عليك شيسوي” ،ثم “يا ناس احبه واحب اسمه سواليفه” للفنان علي عبد الستار ، وتوالت أغانيها ..

الجدير بالذكر أن مومنتس ايفنتس أطلقت تزامنا مع هذين الحفلين شعارها الجديد الذي يحمل في تصميمه رؤيتها العالمية القادمة واستعدادها لحفلاتها الكبيره التي ستقام الفترة القادمة في اوروبا واميركا، هذا إضافة لحفلاتها في الإمارات ودول الخليج والبلاد العربية، وأولها ليلة طربية ساحرة تحيها النجمة أنغام بتاريخ 20 أكتوبر في “دبي اوبرا”.

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