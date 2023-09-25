إنزكان: 3 سماسرة في قبضة الدرك بعد استيلاءهم على 68 مليون سنتيم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المركز النرابي للدرك بمنطقة القليعة بإنزكان، من توقيف 3 أشخاص وجهت لهم تهم النصب والاحتيال فيما البحث جاري على عنصر رابع من العصابة.

وتعود تفاصيل هذه القضية، الى الايام القليلة الماضية، حينما تعرف الاشخاص الأربعة على سيدة أربعينية لديها ملف إداري، واوهموها بأنهم قادرين على تبسيط المساطر وارجاع حقوقها، مقابل ان تسلمهم مبلغا ماليا .

وبعد تردد السيدة، غير أن أفراد العصابة كانوا أكثر نباهة، فاسقطوها في شراكهم، بعد أن سلمتهم مبلغا قدره 68 مليون سنتيم، وبعد ايام لم يعد أي شخص من الاشخاص يظهر، مما دفعها الى التبليغ عنهم، ليسقطوا ثلاثة ويختفي رابع.

ومن المنتظر أن ان يحال المشتبه فيهم الثلاثة على انظار النيابة العامة غدا الثلاثاء، فيما تباشر مصالح الدرك تحقيقاتها لمعرفة ملابسات هذا الملف .

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