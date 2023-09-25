بعد تحويله إلى مشروع قانون.. “منح صفة مكفولي الأمة لأطفال الزلزال” على طاولة الحكومة
هبة بريس
ينعقد بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
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12 تعليقات
قرار في محله نتمنى إعادة النظر في الموضوع الحساس بالرعاية الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم أطفال الزلازل..
بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية الأطفال من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة خ خلفت وراءها يتامى
نحن فخورين بمغربيتنا العز لملكنا المحبوب رعاه الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبهم.
قرار صائب وفي محله نتمنى القيام به بأسرع وقت ممكن من أجل حماية أطفالنا اليتامى جراء هذا الزلازل.
نتمنى أن يكون فعلا وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة في هذه المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال هذآ الشهر.
على إثر الزلزال الذي ضرب مناطق الحوز والمتضررة نتمنى من الحكومة إعادة النظر في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بهذه المناطق وبالاخص رعاية الأطفال اليتامى..
بهذه المبادرة الوطنية سنحد من ظاهرة استغلال الأطفال اليتامى من الضياع من أيدي اللذين يستغلون الأطفال الأبرياء لأغراض ما….نتمنى ان يتم هذا المشروع بكل مصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية.
نتمنى في أسرع وقت ممكن ان يتم هذا المشروع بكل دقة عالية الجودة وإن يسهروا عليه من أجل حماية أطفالنا اليتامى من الضياع..
يجب على وزارة الداخلية بإصدار بطائق إلى مكفولي الأمة لأطفال الزلازل وذالك من أجل الخدمات الشخصية التي يحتاج الطفل في حياته..
نتمنى أن تكون لهم حقوق في جميع القطاعات الحكومية وخاصة بطاقة التنقل المجاني في وسائل النقل..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ضم يتيما فكان في نفقته ، وكفاه مؤنته ، كان له حجابا من النار يوم القيامة ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة..)صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويسيصلون سعيرا..) وهذا خير كلام الله تعالى..