سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الأولى لزواجه
نجلاء مزيان - هبة بريس
احتفل النجم المغربي سعد لمجرد بذكرى زواجه الأولى من غيثة العلاكي، والذي يتزامن مع ذكرى ميلادها.
وحرص لمجرد على نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بنصفه الثاني مرفوقة بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة”.
وأضاف قائلا:” زوجتي التي وقفت إلى جانبي في السراء والضراء، أنا ممتن جدًّا لحبك ودعمك، أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.. أحبك بلا نهايه!”.
وجدير بالذكر ان لمجرد احتفل بزواجه السنة الفارطة من صديقته غيتة العلاكي، وذلك في أحد الفنادق المصنفة بالعاصمة الفرنسية باريس،حيث اقتصر الحفل على الأصدقاء والمقربين فقط.
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12 تعليقات
نتمنى لهما دوام السعادة طول حياتهما الزوجية السعيدة .
غيثة زوجة ملائمة لسعد المجرد تستحق التقدير والاحترام اطال الله في عمرهما .
كانت المرأة المثالية لسعد المجرد في السراء والشدة نتمنى لهما الاستمرار في حياتهم الزوجية السعيدة .
نتمنى لهما المزيدة من الرفاهي والبنين والبنات.
مسيرة حاشدة بالعطاء والمجهود لهما وألف مبروك عليها بالذكرى الأولى من زواجها اطال الله عليهما بالبنين والبنات .
أين وصلت قضيتك ياسعد لمجرد ؟؟؟؟ حتى تقوم بالاحتفال بالذكرى الأولى من زواجك هههههههههههه.
لا أجد الكلمات لوصف ما اشعر به تجاه هذا الشخص سعد لمجرد … فكيف يعقل ان يحتفل بالذكرى الأولى من زواجه حسبنا الله ونعم الوكيل.
زواج ميمون وسعادة مدى الحياة يتبعها المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مبتغاكما
كل ما أقوله لك ياسعد لمجرد آلله يهديك على نفسك لديك زوجة رائعة جدا وميثالية للمرأة المغربية حافظ عليها ياسعد لمجرد.
لا تهملها ياسعد فلن تجد مثلها في كل شيء. سنة سعيدة وكل عام وانتما بألف خير..
فقط يجب احترام المغاربة !مثل هذه المواضيع لاتحتاج التشهير!وتبقى مواضيع ذات خصوصيات !.
خبر لا يستحق النشر وخصوصا المغاربة الآن منهمكون في استخراج ضحايا زلزال الحوز من تحت الانقاض والمجرد من الأخلاق في احتفال.