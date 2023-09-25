سعد لمجرد يحتفل بالذكرى الأولى لزواجه

نجلاء مزيان - هبة بريس

احتفل النجم المغربي سعد لمجرد بذكرى زواجه الأولى من غيثة العلاكي، والذي يتزامن مع ذكرى ميلادها.

وحرص لمجرد على نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بنصفه الثاني مرفوقة بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة”.

وأضاف قائلا:” زوجتي التي وقفت إلى جانبي في السراء والضراء، أنا ممتن جدًّا لحبك ودعمك، أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.. أحبك بلا نهايه!”.

وجدير بالذكر ان لمجرد احتفل بزواجه السنة الفارطة من صديقته غيتة العلاكي، وذلك في أحد الفنادق المصنفة بالعاصمة الفرنسية باريس،حيث اقتصر الحفل على الأصدقاء والمقربين فقط.

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