بعد بيان الحزب حول “زلزال الحوز”.. اعمارة يعلن استقالته من “البيجيدي”
بعد بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول زلزال الحوز، أعلن القيادي والوزير السابق عبد القادر اعمارة استقالته من الحزب.
وقال اعمارة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة و التنمية فإني أعلن عن إستقالتي من الحزب و كل هيآته منذ هذه اللحظة”.
هذا وكان حزب العدالة والتنمية، قد ربط بين المعاصي والذنوب في الحياة السياسية ب”زلزال الحوز”.
وجاء في بيان للأمانته العامة لحزب العدالة والتنمية الأحد، أنه ينبغي :”..الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى “وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَۖ”، والذي يردده المسلمون كلما حلت بهم مصيبة، وعلينا أن ننتبه إلى أن من معاني “الرجوع إلى الله” ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا، ولكن يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”
4 تعليقات
حزب كان يسر امور البلاد بمنطق الذنوب و المعاصي ما هذه الخزعبلات حركة الارض التكتونية كانت قبل المخلوقات في تلك الحقبة من كان يذنب و يعصى عقول جافة مكانها المساجد و الرقية الشرعية يجب على كل المتنورين بهذا الحزب المشؤوم تقديم استقالتهم و ترك الشيخ بن كيران وحده ليتحمل عواقب خرجاته الغير محسوبة
يا أغبياء هناك كواكب أخرى خالية من كل أنواع الحياة ومع ذلك تقع فيها الزلازل والبراكين.ياأغبياء إن فنادق الدعارة والأشياء التي ترونها أنتم مناكر لم يصبها أي مكروه وتبعد بضع كيلوميترات على مكان المجزرة التي أحدثها إلهكم. هل هو أحول أم أنه مجرد كائن ليس له وجود الا في عقولكم البالية.
يريدون استغلال الدين ،للرجوع الى الحياة البدخ ههه،الزلازل والبراكين موجودة قبل الانسان،فلمادا تتلون علينا لاية الكريمة،زعما نتوما لي فاهمين الدين ،ام اوصياء علينا ،الى مزبلة التاريخ ايها المنافقون
المعاصي والذنوب التي ترتكب في بلاد الغرب والامركيتين من الجهر بالمعاصي وحرق القرآن والمثليةوو…. اكبرمن تفوه به حزب العدالةوالتنمية يارئيس الحزب اتق الله في نفسك واحتفظ بنيصحتك للمغفليين مناتباعك ولا تتخذ الدين كمطية لأغراضكم الدنيئة لاحولة ولاقوة إلا بالله