رسميا.. أسود الأطلس يواجهون كوت ديفوار بأبيدجان في لقاء ودي

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال موقعها الرسمي عن موعد المباراة الودية المقبلة لأسود الأطلس.

و في هذا الصدد، أكدت جامعة الكرة أن المنتخب الوطني الأول سيواجه يوم السبت 14 أكتوبر 2023 في لقاء ودي، منتخب كوت ديفوار بمدينة أبيدجان.

وتدخل المباراة التي ستنطلق على الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بالتوقيت المغربي)، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

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