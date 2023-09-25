مباريات البطولة الاحترافية تتواصل اليوم و العساكر يبحثون عن استعادة الصدارة

2023-09-25 / 11:43
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هبة بريس ـ رياضة 

تتواصل اليوم فعاليات الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول حيث سيتم إجراء ثلاث مقابلات.

و برمجت العصبة الاحترافية لقاء الشباب السالمي و أولمبيك أسفي بداية من الساعة الخامسة عصرا، فيما سيجمع اللقاء الثاني بين مولودية وجدة و الجيش الملكي بداية من السابعة و الربع.

و سيبحث العساكر عن نقاط المباراة الثلاث لاستعادة صدارة البطولة من نهضة بركان، فيما سيبحث أبناء الشرق عن الفوز للهروب من أسفل الترتيب و إضافة نقاط أخرى للنقطة اليتيمة التي يتحوزها الفريق الوجدي لحدود الساعة.

و سيكون اللقاء الثالث هذا اليوم بين نهضة الزمامرة و المغرب الفاسي و الذي سينطلق بداية من الساعة التاسعة و النصف ليلا.

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