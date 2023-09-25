تفاصيل بناء مصنع عالمي لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بفضل ما يوفره المغرب من فرص اسثتمارية واعدة في قطاعات عدة، و بفضل البنية التحتية المهمة التي تتوفر عليها المملكة و اليد العاملة المؤهلة و غيرهم من التحفيزات التي تقدمها بلادنا، بدأت عدد من الشركات العملاقة في ضخ رساميل مهمة لاسثتمارها في السوق المغربية.

من بين هاته الشركات العالمية، نجد مجموعة “إل جي كيميكالز” الكورية الجنوبية و كذا الشركة الصينية “يوشان” التابعة لمجموعة “هوايو” الشهيرة، الشركتان قررتا الاسثتمار في المغرب و بالضبط في سوق البطاريات الخاصة بالسيارات.

و في هذا الصدد، أوضحت تشجيانغ هوايو كوبالت، الممثلة لمجموعة “هوايو” الصينية بأن الشركة قررت بناء مصنعين بتشارك مع “إل جي كيميكالز” ، أحدهما في إندونيسيا والآخر في المغرب، ضمن شراكة إستراتيجية لتعزيز النمو الدولي.

كما أكدت الشركة المتخصصة في صناعة الكيماويات بأن مصنع المغرب سيبدأ العمل في 2026، بهدف إنتاج 50 ألف طن من كاثود بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم سنويا، بما يكفي لتشغيل 500 ألف سيارة كهربائية من الفئة الأساسية.

و أضافت “إل جي كيميكالز” إن كاثودات فوسفات الحديد والليثيوم التي ستُنتج في مصنع المغرب ستجد طريقها إلى سوق أمريكا الشمالية، وقد تصبح مؤهلة لتلقي دعم بموجب قانون الحد من التضخم الأمريكي، إذ إن المغرب لديه اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، كما سيتم تسويقها في أسواق أخرى.

كما أعلنت ذات الشركة العالمية عن خطة استثمار إضافية مع شريكتها الصينية لبناء مصنع لتحويل الليثيوم في المغرب، بهدف بدء الإنتاج بحلول 2025 بقدرة سنوية تبلغ 52 ألف طن من الليثيوم.

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