فيضانات درنة.. النيابة العامة تصدر أمرًا بتوقيف 8 مسؤولين
هبة بريس - وكالات
أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
بعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
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10 تعليقات
نرفع أحر التعازي والمواساة إلى الشعب ليبي الذي أصابه الفيضانات في الأيام الأخيرة رحمهم الله جميعا ، كل من كان مسببا في هذه الفياضانات عند الله يتحاسبون..
حصيلة ضحايا الابرياء جد مرتفعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ولكن يجب محاسبة هؤلاء المسؤولين بأشد عوقبة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..
اللهم أرحم إخواننا المسلمين والمسلمات الليبيين بهذه الكارثة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن يجب الاطلاع على من كان مسؤول عن هذه الكارثة والاهمال الذي تسبب في حصيلة القتلى وتشرد العائلات وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين “ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون..)
حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان مسببا في هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة التي خلفت وراءها موتى وتشرد العائلات. إن لله وإن إليه راجعون.
الرحمة والمغفرة لجميع ضحايا الابرياء في هذه الكارثة الطبيعة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا كان فعلا كانوا اهملوا مسؤولتهم وسوء الإدارة يجب فتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذالك..
نتمنى من النيابة العامة ان تصدر حكمها لهؤلاء المسؤولين في تشديد العقوبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم..
محاسبتهم على اهمالهم وليس بتوقيفهم ؟؟؟
فاجعة سدود درنة تطيح بمسؤولين إثر الفياضانات التي جرفت أرواح شهداء ونتمنى محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..