فيضانات درنة.. النيابة العامة تصدر أمرًا بتوقيف 8 مسؤولين

2023-09-25 / 10:58
10
هبة بريس - وكالات

أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

بعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.

وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

مصر.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

2023-09-25 / 13:43
Photo of روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

2023-09-25 / 13:11
Photo of إسبانيا.. “طعنة ثور” تنهي حياة شخص في مهرجان

إسبانيا.. “طعنة ثور” تنهي حياة شخص في مهرجان

2023-09-25 / 10:03
Photo of إعلان فرنسا سحب قواتها من النيجر.. المجلس العسكري: “لحظة تاريخية”

إعلان فرنسا سحب قواتها من النيجر.. المجلس العسكري: “لحظة…

2023-09-25 / 09:51
Photo of ظل هاربا لسنوات.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية

ظل هاربا لسنوات.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية

2023-09-25 / 09:23
Photo of الأردن تدين تمزيق نسخة من القرآن بهولندا

الأردن تدين تمزيق نسخة من القرآن بهولندا

2023-09-24 / 21:55
Photo of ماكرون يقرر سحب فرنسا قواتها وإعادة سفيرها من النيجر

ماكرون يقرر سحب فرنسا قواتها وإعادة سفيرها من النيجر

2023-09-24 / 20:19
Photo of مسيرة حاشدة بأستراليا احتجاجا على الدروس الجنسية في المدارس

مسيرة حاشدة بأستراليا احتجاجا على الدروس الجنسية في المدارس

2023-09-24 / 19:21
Photo of في أقل من سنتين ..زرع قلب خنزير في جسم انسان للمرة الثانية

في أقل من سنتين ..زرع قلب خنزير في جسم…

2023-09-24 / 18:50
Photo of النيجر تغلق مجالها الجوي في وجه الطائرات الفرنسية

النيجر تغلق مجالها الجوي في وجه الطائرات الفرنسية

2023-09-24 / 18:17

‫10 تعليقات

  1. نرفع أحر التعازي والمواساة إلى الشعب ليبي الذي أصابه الفيضانات في الأيام الأخيرة رحمهم الله جميعا ، كل من كان مسببا في هذه الفياضانات عند الله يتحاسبون..

  2. حصيلة ضحايا الابرياء جد مرتفعة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ولكن يجب محاسبة هؤلاء المسؤولين بأشد عوقبة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..

  3. اللهم أرحم إخواننا المسلمين والمسلمات الليبيين بهذه الكارثة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن يجب الاطلاع على من كان مسؤول عن هذه الكارثة والاهمال الذي تسبب في حصيلة القتلى وتشرد العائلات وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  4. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين “ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون..)

  5. حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان مسببا في هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة التي خلفت وراءها موتى وتشرد العائلات. إن لله وإن إليه راجعون.

  6. الرحمة والمغفرة لجميع ضحايا الابرياء في هذه الكارثة الطبيعة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. إذا كان فعلا كانوا اهملوا مسؤولتهم وسوء الإدارة يجب فتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذالك..

  8. نتمنى من النيابة العامة ان تصدر حكمها لهؤلاء المسؤولين في تشديد العقوبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم..

  10. فاجعة سدود درنة تطيح بمسؤولين إثر الفياضانات التي جرفت أرواح شهداء ونتمنى محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق