المديرية العامة للضرائب
مقر المديرية العامة للضرائب

“الضرائب”: إعفاء المنشآت غير النشيطة من المراقبة الجبائية والذعائر  

2023-09-25 / 10:49
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هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه يمكن للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.

وللقيام بذلك، عت المديرية المنشآت المعنية إلى: تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023؛
تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يحدد في خمسة آلاف (000 5) درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة؛ تقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.

وقد تم شرح هذا التدبير بشكل مفصل بالدورية عدد 733 التي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب على العنوان التالي: www.tax.gov.ma

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