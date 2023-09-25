سابقة في الدوري الأردني.. الحكام حاضرون والأندية غائبة

هبة بريس - وكالات

سجلت الأندية الأردنية لكرة القدم موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري ورفضها خوض مباريات الجولة السادسة، وكانت مباراتا الوحدات أمام شباب الأردن ومعان أمام السلط الأخيرتين، أول أمس السبت (23 شتنبر 2023)، في حين لم يتطرق الاتحاد المحلي لهذه المسألة في اجتماع اليوم.

واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل نادٍ وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

وطالبت الأندية اتحاد الكرة قبل أيام بتحقيق مطالبها، قبل مباريات الجولة السادسة التي انطلقت الخميس الماضي بمباراة سحاب مع الرمثا، ولم يستجب الاتحاد للطلبات بل رد بالتهديد بتوقيع عقوبات على الفرق التي ترفض اللعب.

هذا وقررت الأندية بعد اجتماعها، أمس الأحد في مقر النادي الفيصلي، استئناف المشاركة في الدوري وذلك حرصا على مصلحة اللعبة في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الأندية تلاه رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد: “اجتمعت أندية المحترفين بكامل ممثليها في النادي الفيصلي وبحثت موضوع تعليق المشاركة (في الدوري)، وتوافقت على الاجتماع مع الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم لبحث المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الأندية وأبرزها المشاكل المالية التي ادت إلى تعليق مشاركتها في بطولة دوري المحترفين”.

واضاف “وحرصاً من أندية المحترفين على المصلحة العامة ومصلحة كرة القدم في بلدنا العزيز، فقد قررت الأندية بالإجماع العودة للمشاركة في دوري المحترفين”.

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