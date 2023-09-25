إعلان فرنسا سحب قواتها من النيجر.. المجلس العسكري: “لحظة تاريخية”
أعلن المجلس العسكري في النيجر، عن ترحيبه بإعلان فرنسا نيتها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك “لحظة تاريخية، وخطوة جديدة باتجاه السيادة”.
وقال المجلس العسكري، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني “ستغادر القوات الفرنسية وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام. هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته”.
وأضاف أن “أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح بلدنا سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى”.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن أمس الأحد، أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود “في الساعات المقبلة” إلى باريس وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام.
وقال ماكرون إن فرنسا “ستضع حدا لتعاونها العسكري مع النيجر”.
وذكرت وكالة “فرانس برس” في وقت سابق نقلا عن بيان هيئة الطيران، أن “النيجر فرضت حظرا على الطائرات الفرنسية، ومنعتها من دخول مجالها الجوي”.
11 تعليقات
انتهى زمن الإستعمار الفرنسي في افريقيا..
بداية النهاية لفرنسا..
على فرنسا ترك افريقيا تعيش بسلام ..
فرنسا أصبحت في خبر كان ..
على الاتحاد الإفريقي طرد فرنسا من إفريقيا التي ظلت تستغل ثرواتها ..
على فرنسا أن تحاكم على جرائمها التي اقترفتها في افريقيا..
جميل إهانة مذلة لها..
il faut que la france expelsee tout les megrant neger
فرنسا فيروس خبيث ..
الاتحاد الإفريقي بدأ يستعيد قوته توازنه..
اللهم احفظ بلدنا من الأشرار ..