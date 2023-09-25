طقس الإثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-09-25 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والسهول الداخلية وجنوب الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية أو ضباب محلي بالسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.

عدا ذلك، سيظل الطقس عموما مستقرا بباقي الأرجاء الأخرى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، بينما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع بالجنوب الشرقي و جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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