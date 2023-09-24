المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره البوتسواني

هبة بريس - و م ع

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة على نظيره البوتسواني بنتيجة ثمانية أهداف لصفر ،في المباراة الودية التي جمعت بينهما، يوم الأحد، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وسجلت أهداف النخبة الوطنية كل من اللاعبات هاجر جبيلو (د 7 و 19) ،وفاطمة الغزواني (د 10)، وضحى المداني (د 29 و42 و74) وأمال شركان (د 77) ، و عالية سهباني (د 80) .

و تدخل هذه المباراة في إطار استعدادات النخبة الوطنية للإستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب المغربي قد تغلب على نظيره البوتسواني بستة أهداف للاشيء ، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما الخميس الماضي بمركب محمد السادس لكرة القدم .

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