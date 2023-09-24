الأردن تدين تمزيق نسخة من القرآن بهولندا

2023-09-24 / 21:55
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هبة بريس - وكالات

أدان الأردن، الأحد، تمزيق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارات تركيا وباكستان وإندونيسيا والدنمارك في مدينة لاهاي الهولندية، معتبرا ذلك “أفعالا غير مسؤولة تؤجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي”.

ووفق بيان للخارجية الأردنية، أدانت عمّان “قيام حركة متطرفة في هولندا، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، يوم أمس (السبت)، أمام عدد من السفارات في لاهاي”.

وأوضح البيان: “أكدت الوزارة رفض المملكة التام لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وتؤجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي”.

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