حزب “البيجيدي” يتحدث عن المعاصي والذنوب وعلاقتها بزلزال الحوز
دعا حزب العدالة والتنمية إلى الرجوع الى الله بغية تضميد الجراح ، وذلك على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز والاقاليم المجاورة في الثامن من شتنبر الجاري .
وجاء في بيان للأمانته العامة لحزب العدالة والتنمية الأحد، أنه ينبغي :”..الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى “وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَۖ”، والذي يردده المسلمون كلما حلت بهم مصيبة، وعلينا أن ننتبه إلى أن من معاني “الرجوع إلى الله” ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا، ولكن يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”
كما أشاد البيان بالدور المركزي للملك محمد السادس في تدبير مخلفات هذا الزلزال، ونوه باجتماعاته المتكررة وبالسرعة والنجاعة والكرم الذي اتخذت به القرارات لتخفيف المصاب على ساكنة المناطق التي ابتليت مباشرة بهذا الزلزال.
19 تعليقات
دنوبكم اكبر الله يخدفيكم الحق ياتجار الدين
عندما يتعلق الامر بحزب “البيجيدي” تيتحل لكم الدلقوش وتتلقاو راحتكم في انتقاده…صحافة النفاق.
اللهم الطف بعبادك فيما جرت به المقادير واغفر للمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .
هذا الحزب خصهم هم ايتوبو الي الله راه حنا عرفنهم مزيان النفاق لهو وجهان بحلهم هوم عيونهم على السلطه و المال علي حساب الشعب
لو كان ألزلزال ناتج عن المعاصي، كان عليه ان يضرب مقر حزب الباجدة الدين سحقو الطبقة المتوسطة، وحررو المحروقات، والغو صندوق المقاصة، و فازو بتقاعد سمين من أموال دافعي الضرائب دون أن يكونوا مساهمين في أي صندوق من صناديق التقاعد، ماهي الذنوب التي ارتكب سكان الحوز الفقراء المساكين الدين كانو يعيشون في القرون البدائية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هدالشياطين اصحاب اللحي و الخرقة دائييما يستغلون الدين في كل شيئ في الكواريث الطبيعية هد الحزب المنافق اللي اعمالهم افعال الشياطين ..
وهل هناك أزكى وأطهر من سكان تلك المناطق حفظة القرآن الكريم وبسطاء لا رشاوي ولا نهب ولا سلب. ماذا فعلوا من معاصي وكبائر حتى يحل بهم العقاب ؟!!.ثرثرة وترهات بلا ذرة منطق (أفلا تعقلون ؟!!).
مزايدات سياسوية أكل عليها الدهر
من ارتكب هذه الذنوب ليس من يسكن الجبال ببساطة وشظف العيش بل انتم من خربتم الامة اية علاقة واي منطق يا دعاة التخلف
هدا غضب من عند الله لاننا لم ننتخب العدالة والتنمية المباركة أولياء الله الصالحين . أدام الله بركتهم عليهم .
دنب هؤلاء الناس انه في بلادهم حزب اسمه البيجيدي حزب لا يستحي ولا ينظر إلى سنمه
المغاربة عامة لا يعتبرون أنفسهم مذنبين، سواء بالمعنى العام أو المعنى السياسي المبتكر : فهم لا يعتبرون أن الزلزال هو “عقاب ” من الله لذنوب تفوقوا بها عن غيرهم من الشعوب فأصابتهم دون غيرهم مادامت الزلازل يمكن أن تصيب أي منطقة في العالم بصرف النظر عن حسناتهم وسيئاتهم، بل أكثر من ذلك فهم يومنون بأن المومن مصاب وأن مصيبة الزلزال هي امتحان من الله استجابوا له بمكارم الأخلاق من تضحيات متنوعة وتضامن منقطع النظير…الخ. كما أنهم لا يعتبرون أنهم مذنبون سياسيا عندما وضعوا حدا لتجربة انتخابية سياسية أتت على الأخضر واليابس من مكاسبهم التي ناضل من أجلها شرفاء قبل أن يظهر هذا الحزب الذي “يعظنا ” بالرجوع إلى الله سياسيا والفاهم يفهم … نحن ياسادة مومنون بالله ومتشبعون بالقيم الإسلامية الحقة التي من بينها أن التعفف والاستنكاف عن استغلال الفرص لتحقيق مصالح شخصية ليس أقلها استبدال السكن والسكنى والأزوااج والزوجات، وليس في نيتنا أن مقع في فخ” الرجوع السياسي والانتخابي” إلى الله بالمعنى العجيب الذي يراد به تغليف حملة انتخابية مبكرة ومبطنة باستغلال مآسي الشعب. ونحن أيضا متشبثون بالدعوة للرجوع إلى الله وعدم تبخيس الناس جهودهم في سبيل طاعته على البر والتقوى والتضامن والتعاون والتماسك، وخاصة على التصدي لكل ساوك يدعو إلى إتاحة الفرصة لـ “يلذغ المومن من جحر مرتين” بعد فرصتين أكدتا معنى الاتجار بالدين.
بهدا المنطق،هل يتراجع بن كيران عن قرارته المجحفة في حق الشعب و يعترف بمسٶوليته فيها???
لو كان الله يعجل العقاب للعصاة لعجل العقاب لأعضاء البيجيدي الذين ضحكوا على ذقون المغاربة واستغلوا الدين لأجل الدنيا.
حزب المعاصي و اكل السحت و المعاصي يناشد قاطني المناطق المزلزلة بالرجوع إلى الله و الكل يعلم أن سكان تلك المناطق من حفظة القرآن الكريم. اذن من سيرجع إلى الله تعالى؟
noter les trrembements et problème naturel ont touché plus les pays muslmans que les koufar. donc faut revoir sa manière depensé
لاحول ولا قوة الا بالله عند ربكم تختصمون حزب pjd اصبح خارج التيار والتاريخ
الاان عرفت لمادا بنكران ينتقم من الطبقة المتوسطة لاانها تعصي الله في السر والعلن وانهم هم الانقياء والاوفياء والاوصياء استعمال الاحكام والدين منطق غير مقبول وينم عن خبث وشيطنة للمجتمع فالزلزال اية من ايات الله يضرب اندونيسيا تركيا واوروبا واسرائيل ومن هذه الدول من تدينهم احسن من المغرب فالامر لاعلاقة له بما ذكر ولكنه ركوب على اللاحداث واستغلال للازمات عوض الانخراط فيي عملية التضامن
اللهم احفظنا من تجار الدين الذين أفسدوا الناس دينهم