ماكرون يقرر سحب فرنسا قواتها وإعادة سفيرها من النيجر

2023-09-24 / 20:19
2
هبة بريس - وكالات

قررت فرنسا إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة، حسبما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد خلال مقابلة تلفزوينة .

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية، الأحد: “قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر” مشيرا الى إن سفير بلاده في النيجر سيعود “في الساعات المقبلة” إلى فرنسا.

أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر “في الأسابيع والأشهر المقبلة”، على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام الجاري”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

مصر.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

2023-09-25 / 13:43
Photo of روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

2023-09-25 / 13:11
Photo of فيضانات درنة.. النيابة العامة تصدر أمرًا بتوقيف 8 مسؤولين

فيضانات درنة.. النيابة العامة تصدر أمرًا بتوقيف 8 مسؤولين

2023-09-25 / 10:58
Photo of إسبانيا.. “طعنة ثور” تنهي حياة شخص في مهرجان

إسبانيا.. “طعنة ثور” تنهي حياة شخص في مهرجان

2023-09-25 / 10:03
Photo of إعلان فرنسا سحب قواتها من النيجر.. المجلس العسكري: “لحظة تاريخية”

إعلان فرنسا سحب قواتها من النيجر.. المجلس العسكري: “لحظة…

2023-09-25 / 09:51
Photo of ظل هاربا لسنوات.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية

ظل هاربا لسنوات.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية

2023-09-25 / 09:23
Photo of الأردن تدين تمزيق نسخة من القرآن بهولندا

الأردن تدين تمزيق نسخة من القرآن بهولندا

2023-09-24 / 21:55
Photo of مسيرة حاشدة بأستراليا احتجاجا على الدروس الجنسية في المدارس

مسيرة حاشدة بأستراليا احتجاجا على الدروس الجنسية في المدارس

2023-09-24 / 19:21
Photo of في أقل من سنتين ..زرع قلب خنزير في جسم انسان للمرة الثانية

في أقل من سنتين ..زرع قلب خنزير في جسم…

2023-09-24 / 18:50
Photo of النيجر تغلق مجالها الجوي في وجه الطائرات الفرنسية

النيجر تغلق مجالها الجوي في وجه الطائرات الفرنسية

2023-09-24 / 18:17

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق