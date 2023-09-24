إحباط تهريب كمية مهمة من مادة “المعسل” بمعبر سبتة المحتلة

2023-09-24 / 19:38
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، أمس السبت 24 شتنبر، من إحباط تهريب كمية مهمة مادة المعسل إلى التراب الوطني.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الدخول قامت بحجز ما مجموعه 186 كلغ من مادة “المعسل” المهرب، كان ينوي أحد الأشخاص إدخالها إلى التراب الوطني.

وأوضح المصدر نفسه بأن هذه الكمية من المادة الممنوعة من التداول كانت مدسوسة بعناية في العجلات الأربعة لسيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا، مشيرا إلى أن سائق العربة أحيل على عناصر الأمن الوطني لاستكمال التحقيق في هذه القضية.

يشار إلى أن الأمر يتعلق بثاني أكبر كمية من مادة “المعسل” تم حجزها بمعبر باب سبتة خلال شهر شتنبر الجاري، بعد تمكن عناصر الجمارك والأمن بداية الشهر من حجز 200 كلغ كانت مدسوسة في عجلات سيارة رباعية الدفع

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