في أقل من سنتين ..زرع قلب خنزير في جسم انسان للمرة الثانية

هبة بريس - وكالات

أصبح مريض يبلغ 58 عاما هذا الأسبوع ثاني شخص في العالم يُزرع في جسمه قلب خنزير معدل وراثيا، في مثال جديد على مجال بحث نشط خلال السنوات الأخيرة.

وأجريت عملية مماثلة بداية عام 2022 في المؤسسة نفسها، وهي كلية الطب بجامعة ميريلاند في الولايات المتحدة.

وكتبت الجامعة في بيان أول أمس الجمعة أن المريض آنذاك ديفيد بينيت توفي بعد نحو شهرين من العملية “بسبب عوامل عدة، منها سوء حالته الصحية” قبل عملية الزرع.

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