الطريق السيار سطات برشيد…حافلات تتخلص من ركابها ومراهقون يحتلون باحات الاستراحة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقد تحولت باحات الاستراحة بالطريق السيار سطات وبرشيد، إلى تجمع لبعض المراهقين والغرباء من حاملي “الجيليات الصفراء”، ومنهم من يتربص بمستعملي هذا المحور الطرقي بتحركات مشبوهة وبمصاحبة لصيقة بالقرب من السيارات والشاحنات المركونة ليلا أونهارا ، فيما آخرون يعمدون على بيع ” الكلينكس والمسكة وغيرها” بمحطات الأداء، إذ أن بتوقفاتهم وخرجاتهم ذات الطابع الفجائي، قد يعرضون حياتهم وحياة مستعملي الطريق للخطر، مما يستدعي التدخل العاجل لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.

الصورة ذاتها لا تختلف اختلافا كبيرا عن سابقاتها، تلك المتعلقة بخطر ” انزال” الركاب والمسافرين والتخلص منهم ليلا أو نهارا بهذا الشريط الطرقي الممتد بين سطات وبرشيد، مع العلم أن الطرق السيار بالمغرب تحمل يافطات كُتب عليها ” ممنوع الوقوف والتوقف”، وهو ما يصنف ضمن الخرق الواضح لقانون السير والجولان الذي يتطلب ترتيب الجزاء على صاحبه من قبل الجهات المعنية.

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