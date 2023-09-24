الطريق السيار سطات برشيد…حافلات تتخلص من ركابها ومراهقون يحتلون باحات الاستراحة

2023-09-24 / 18:37
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لقد تحولت باحات الاستراحة بالطريق السيار سطات وبرشيد، إلى تجمع لبعض المراهقين والغرباء من حاملي “الجيليات الصفراء”، ومنهم من يتربص بمستعملي هذا المحور الطرقي بتحركات مشبوهة وبمصاحبة لصيقة بالقرب من السيارات والشاحنات المركونة ليلا أونهارا ، فيما آخرون يعمدون على بيع ” الكلينكس والمسكة وغيرها” بمحطات الأداء، إذ أن بتوقفاتهم وخرجاتهم ذات الطابع الفجائي، قد يعرضون حياتهم وحياة مستعملي الطريق للخطر، مما يستدعي التدخل العاجل لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.

الصورة ذاتها لا تختلف اختلافا كبيرا عن سابقاتها، تلك المتعلقة بخطر ” انزال” الركاب والمسافرين والتخلص منهم ليلا أو نهارا بهذا الشريط الطرقي الممتد بين سطات وبرشيد، مع العلم أن الطرق السيار بالمغرب تحمل يافطات كُتب عليها ” ممنوع الوقوف والتوقف”، وهو ما يصنف ضمن الخرق الواضح لقانون السير والجولان الذي يتطلب ترتيب الجزاء على صاحبه من قبل الجهات المعنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ضحايا الزلزال بآيت تمليل

تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ضحايا الزلزال بآيت…

2023-09-24 / 20:00
Photo of إحباط تهريب كمية مهمة من مادة “المعسل” بمعبر سبتة المحتلة

إحباط تهريب كمية مهمة من مادة “المعسل” بمعبر سبتة…

2023-09-24 / 19:38
Photo of زلزال الحوز.. نزار بركة يطلع على حصيلة تدخلات فك العزلة عن إقليم تارودانت

زلزال الحوز.. نزار بركة يطلع على حصيلة تدخلات فك…

2023-09-24 / 19:04
Photo of مناورات بحرية تجمع بين الفرقاطات الملكية المغربية والاسبانية بالمتوسط

مناورات بحرية تجمع بين الفرقاطات الملكية المغربية والاسبانية بالمتوسط

2023-09-24 / 18:34
Photo of تحركات مشبوهة لمهاجرين تدفع الى تشديد المراقبة بمحيط سبتة المحتلة

تحركات مشبوهة لمهاجرين تدفع الى تشديد المراقبة بمحيط سبتة…

2023-09-24 / 18:09
Photo of أمزميز.. استخدام “الطب عن بعد” لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين من الزلزال

أمزميز.. استخدام “الطب عن بعد” لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين…

2023-09-24 / 17:08
Photo of سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص

سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص

2023-09-24 / 17:04
Photo of غياب علامات التشوير يقلق زوار مدينة صفرو

غياب علامات التشوير يقلق زوار مدينة صفرو

2023-09-24 / 16:32
Photo of مسؤول ..السدود المغربية مقاومة للهزات الأرضية القوية

مسؤول ..السدود المغربية مقاومة للهزات الأرضية القوية

2023-09-24 / 15:25
Photo of أسبوع الابتكار الأمريكي.. جامعة محمد الخامس بالرباط تحصد 5 ميداليات ذهبية

أسبوع الابتكار الأمريكي.. جامعة محمد الخامس بالرباط تحصد 5…

2023-09-24 / 14:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق