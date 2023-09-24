مناورات بحرية تجمع بين الفرقاطات الملكية المغربية والاسبانية بالمتوسط

2023-09-24 / 18:34
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هبة بريس - الرباط

كشف موقع “ديفينسا” الاسباني المتخصص في الأخبار العسكرية، أن البحريتين المغربية والإسبانية أجريتا مناورات” Passex “،من الدرجة الأولى ،في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة السواحل الإسبانية.

وأوضح المصدر ذاته أن المناورات البحرية جرت يومي 19 و20 من شتنبر الجاري ، حيث شارك فيها من الجانب المغربي الفرقاطة المغربية “طارق بن زياد” ومن الجانب الإسباني الفرقاطة الإسبانية “منديز نونيس”.

ويبلغ طول الفرقاطة طارق بن زياد F613 نحو 105 متر بإزاحة 2600 طن، وهي مسلحة بما يلي: 4 صواريخ بحر بحر بمدى 80 كم و 12 صاروخ بحر جو بمدى 15 كم و 12 طوربيد ومدفع عيار 76 مم و 2 مدفع رشاش عيار 20 مم

الفرقاطة طارق بن زياد F613 تأتي مجهزة بمجموعة من أجهزة التشويش والحرب الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار والمراقبة ورادار بمدى يصل إلى 250 كم.

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