A Malian soldier watches as an Air France aircraft taxis at Bamako airport on March 29, 2012. The bloc of West African states set coup leaders in Mali a three-day ultimatum to restore constitutional order or face diplomatic and economic isolation. AFP PHOTO /ISSOUF SANOGO (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP)

النيجر تغلق مجالها الجوي في وجه الطائرات الفرنسية

2023-09-24 / 18:17
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هبة بريس - وكالات

منع النظام العسكري الحاكم في النيجر “الطائرات الفرنسية” من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.

وأوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر “مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)”.

وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقًا “أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة” باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

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‫10 تعليقات

  5. إنتهى وجود وإستغلال فرنسا لإفريقيا عليها أن تعتمد على نفسها وتترك الشعوب الافريقية تعيش في أمان…

  9. فرنسا كانت تصنع الجماعات المحضورة مثل بوكوحرام وترسل جيشها بداعي تأمين المواطنين الافريقيين .ولكن العكس لتأمين سرقة ونهب خيرات إفريقيا..

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