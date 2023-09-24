تحركات مشبوهة لمهاجرين تدفع الى تشديد المراقبة بمحيط سبتة المحتلة

هبة بريس - مكتب طنجة

دفعت تحركات مشبوهة لمهاجرين غير شرعيين، السلطات المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، الى رفع درجة المراقبة والتأهب على طول حدود سبتة المحتلة.

تحدثت مصادر متطابقة عن إحباط محاولة اقتحام جماعية لمهاجرين غير نظاميين ليلة أمس السبت، بعدما رصدت القوات العمومية المغربية تحركات مشبوهة للعديد من المهاجرين، وبالتالي منع محاولة جماعية لاقتحام سبتة.

ودفعت المحاولة الى رفع درجة التأهب تفاديا لأي محاولة اقتحام جماعية للسياج الفاصل بين سبتة المحتلة وباقي التراب الوطني.

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