تحركات مشبوهة لمهاجرين تدفع الى تشديد المراقبة بمحيط سبتة المحتلة
هبة بريس - مكتب طنجة
دفعت تحركات مشبوهة لمهاجرين غير شرعيين، السلطات المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، الى رفع درجة المراقبة والتأهب على طول حدود سبتة المحتلة.
تحدثت مصادر متطابقة عن إحباط محاولة اقتحام جماعية لمهاجرين غير نظاميين ليلة أمس السبت، بعدما رصدت القوات العمومية المغربية تحركات مشبوهة للعديد من المهاجرين، وبالتالي منع محاولة جماعية لاقتحام سبتة.
ودفعت المحاولة الى رفع درجة التأهب تفاديا لأي محاولة اقتحام جماعية للسياج الفاصل بين سبتة المحتلة وباقي التراب الوطني.
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المجموع 6 آراء
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10 تعليقات
على السلطة المحلية أن تشدد الحصار عليهم..
نتمنى أن يكون هناك إنزال أمني كبير في الحدود بين سبتة المحتلة والمغرب..
على وزارة الداخلية أن تقوم بطرد المهاجرين السرين حتى لا يتكرر سيناريو الواقعة السابقة..
المهاجرين السرين يشكلون خطر على المواطنين والوطن..
سبتة و مليلية مدينتنا مغربيتان محتلتان ونتمنى استرجاعهما قريبا ..
الفقر والبطالة والافلاس نهب ثروات الشعب الإفريقي.الله يكون في عونك ..
الأفارقة لا ينصح ان يتركوا في المغرب لانهم يشكلون خطر كبير..
على اسبانيا والمغرب تعزيز الاسوار حتى لا تقع هناك مجازر كما وقعت سنة 2021 وكانت كارثية..
اللهم احفظ بلدنا منهم ..
على السلطات تأمين محيط سبتة المحتلة..