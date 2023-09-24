غياب علامات التشوير يقلق زوار مدينة صفرو

هبة بريس _ فاس

أصبحت جل الشوارع الرئيسية بمدينة صفرو في حالة متردية، بسبب إهمال صيانة و تجديد علامات التشوير الطرقي” ممرات الراجلين وخطوط الطريق”، فهذا واضح من خلال تلاشي معظم ممرات الراجلين على طول الشوارع الرئيسية بالمدينة، هذا الأمر يطرح سؤالا استنكاريا من لدى المواطنين والمواطنات، لماذا لا تتدخل جماعة صفرو من أجل صباغة الممر الخاص بالمشاة رغم تلاشيها.

وعند حديثنا عن موضوع ممرات الراجلين فإعادة طلائها وجعلها بارزة لمستعملي الطريق، ليست مسألة جمالية بل هي موضوع سلامة وأمن المواطنين والمواطنات، ارتباك واضطراب في حركة السير والجولان، يجعل المارة يقطعون الشارع بشكل عشوائي، كما يتعذر على أصحاب السيارات في بعض المواقع وسط المدينة معرفة مسارات السير والتوقف ما يسقطهم في مخالفات مرورية.

هذا الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل من جماعة صفرو وصباغة وتجديد علامات التشوير الطرقي، نظرا للخطر الذي يشكله غيابها على الساكنة عامة وتلاميذ المدارس خاصة، ولنا عودة لبعض المشاكل المطروحة بالمدينة.

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