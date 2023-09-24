حجز 700 غرام من الكوكايين بحوزة شخص من ذوي السوابق

2023-09-24 / 16:17
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هبة بريس _ وكالات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من حجز 700 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى منطقة “العرجات”، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث مكنت عملية الجس الوقائي من العثور بحوزته على 515 غرام من مخدر الكوكايين.

وأضاف أن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه بمنطقة سلا الجديدة، أسفرت عن حجز 185 غرام إضافي من الكوكايين وسيارة خفيفة، علاوة على ميزان إلكتروني ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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