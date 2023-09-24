مسؤول ..السدود المغربية مقاومة للهزات الأرضية القوية

هبة بريس _ الرباط

أكد مدير وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة، رشيد مداح، أن وضعية السدود والمنشآت المائية، على مستوى إقليم تارودانت بعد زلزال 8 شتنبر، سليمة وطبيعية وتشتغل بشكل عادي.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنشآت المائية الهامة بإقليم تارودانت (سد أولوز، سد المختار السوسي، سد عبد المومن، وسد إمي الخنك)، لم تتعرض لأي ضرر جراء الزلزال، وتواصل الاضطلاع بوظائفها المعتادة المتمثلة في توفير مياه الشرب والري وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأبرز أن فرق الإستغلال بهذه السدود، تتابع مراقبة هذه المنشآت المائية تبعا للبروتوكول المعتمد في هذه الحالات، وذلك بتنسيق مع الخلية المركزية لوزارة التجهيز والماء على مستوى المديرية العامة لهندسة المياه.

من جهته، كشف حمو بنسعدوت، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، أنه مباشرة بعد الزلزال أجرت المديرية العامة لهندسة المياه فحصا لجميع السدود بالمملكة، وخصوصا تلك المتواجدة بالحوز، حيث تم التأكد من أن جميع السدود لم تتعرض لأي ضرر، وتؤدي وظيفتها بشكل عادي؛ سواء من حيث توفير مياه الشرب والري، أو إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، أنه يتم تصميم السدود بالمملكة لتكون مقاومة الزلازل وفق المعيار الأوروبي، حيث يتم تشييد السدود لتكون قادرة على الصمود في ظل أعنف الزلازل المسجلة في التاريخ.

وبخصوص تزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب، أكد المسؤول بوزارة التجهيز والماء، أنه تم مد الدواوير بالماء الشروب عن طريق شاحنات صهريجية، مشيرا إلى أنه يتم إصلاح شبكة المياه بمركز ثلاث نيعقوب، الذي يعد الأكثر تضررا من الزلزال، مع ضمان مواصلة تزويد الساكنة بالماء

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