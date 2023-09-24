المنتخب النسوي لأقل من 23 سنة.. استدعاء 4 لاعبات جدد لمواجهة ايسلندا

هبة بريس _ رياضة

وجه ديمتري ليبوف، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، الدعوة لأربع لاعبات جدد للالتحاق بالتجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية استعدادا للمباراة الودية التي ستخوضها يوم الاثنين 25 شتنبر بالمنتخب الايسلندي.

ويتعلق الأمر بكل من صوفيا بوفتيني ووهيبة بوخامي (شباب المحمدية) وصفاء بنوك وضحى أحمامو (الجيش الملكي).

يشار إلى أن المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، أمام ايسلندا ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال.

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