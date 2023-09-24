المنتخب النسوي لأقل من 23 سنة.. استدعاء 4 لاعبات جدد لمواجهة ايسلندا
هبة بريس _ رياضة
وجه ديمتري ليبوف، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، الدعوة لأربع لاعبات جدد للالتحاق بالتجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية استعدادا للمباراة الودية التي ستخوضها يوم الاثنين 25 شتنبر بالمنتخب الايسلندي.
ويتعلق الأمر بكل من صوفيا بوفتيني ووهيبة بوخامي (شباب المحمدية) وصفاء بنوك وضحى أحمامو (الجيش الملكي).
يشار إلى أن المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، أمام ايسلندا ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال.
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11 تعليقات
بالتوفيق لهن والنجاح ..
لبوؤات الأطلس لا خوف عليهن ..
اللهم يسر وبداية موفقة ..
عليهن أن يحسمن النتيجة اليوم ..
نتمنى التوفيق والنجاح والسداد لهن كما فعل السيد هشام الدكيك الإطار الوطني لكرة الصلات الذي جعل فريقه من اقوى المنتخبات العربية والافريقية والاروربية..
موفقات بإذن الله تعالى..
حظ سعيد لهن..
بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.الرياضي الأول في المغرب..
تعودنا على الانتصار بنتيجة إيجابية..
الكرة المغربية وصلت العالمية..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم إن هذا منكر