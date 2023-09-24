المنتخب النسوي لأقل من 23 سنة.. استدعاء 4 لاعبات جدد لمواجهة ايسلندا

2023-09-24 / 15:06
11
هبة بريس _ رياضة

وجه ديمتري ليبوف، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، الدعوة لأربع لاعبات جدد للالتحاق بالتجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية استعدادا للمباراة الودية التي ستخوضها يوم الاثنين 25 شتنبر بالمنتخب الايسلندي.

ويتعلق الأمر بكل من صوفيا بوفتيني ووهيبة بوخامي (شباب المحمدية) وصفاء بنوك وضحى أحمامو (الجيش الملكي).

يشار إلى أن المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، أمام ايسلندا ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره البوتسواني

المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على نظيره…

2023-09-24 / 22:45
Photo of بالفيديو.. حكيمي يتألق بهدف عالمي أمام مارسيليا في كلاسيكو فرنسا

بالفيديو.. حكيمي يتألق بهدف عالمي أمام مارسيليا في كلاسيكو…

2023-09-24 / 19:58
Photo of بالفيديو.. أمين عدلي يواصل تألقه بهدف رائع أمام هيدنهايم في الدوري الألماني

بالفيديو.. أمين عدلي يواصل تألقه بهدف رائع أمام هيدنهايم…

2023-09-24 / 16:24
Photo of “بدر هاري” ينازل “أوكو يورجيندال” في 7 أكتوبر 2023

“بدر هاري” ينازل “أوكو يورجيندال” في 7 أكتوبر 2023

2023-09-24 / 13:38
Photo of أسيفا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون

أسيفا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون

2023-09-24 / 12:26
Photo of اتحاد طنجة يحقق أول فوز له في البطولة هذا الموسم

اتحاد طنجة يحقق أول فوز له في البطولة هذا…

2023-09-23 / 23:38
Photo of زلزال الحوز ..نادي اشبيلية يتقدم بطلب لعب مباراة لجمع التبرعات

زلزال الحوز ..نادي اشبيلية يتقدم بطلب لعب مباراة لجمع…

2023-09-23 / 21:34
Photo of بالفيديو.. زياش يواصل تألقه مع غلطة سراي بهدف رائع في الدوري التركي

بالفيديو.. زياش يواصل تألقه مع غلطة سراي بهدف رائع…

2023-09-23 / 18:53
Photo of بالفيديو.. سفيان رحيمي يتألق بهدف عالمي أمام عجمان في الدوري الإماراتي

بالفيديو.. سفيان رحيمي يتألق بهدف عالمي أمام عجمان في…

2023-09-23 / 18:22
Photo of خنق لاعب نوتنغهام بعد مشاداة كلامية.. طرد نجم مانشستر سيتي من المباراة

خنق لاعب نوتنغهام بعد مشاداة كلامية.. طرد نجم مانشستر…

2023-09-23 / 17:54

‫11 تعليقات

  5. نتمنى التوفيق والنجاح والسداد لهن كما فعل السيد هشام الدكيك الإطار الوطني لكرة الصلات الذي جعل فريقه من اقوى المنتخبات العربية والافريقية والاروربية..

  8. بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.الرياضي الأول في المغرب..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق