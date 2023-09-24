أسبوع الابتكار الأمريكي.. جامعة محمد الخامس بالرباط تحصد 5 ميداليات ذهبية

2023-09-24 / 14:09
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هبة بريس _ الرباط

حصدت جامعة محمد الخامس بالرباط، من خلال مركزها للابتكار التكنولوجي التابع للمدرسة المحمدية للمهندسين، 5 ميداليات ذهبية و13 ماسترا للابتكار بالمسابقة العالمية “أسبوع الابتكار الأمريكي 2023″، والتي انعقدت افتراضيا يوم 16 من الشهر الجاري بلاس فيغاس.

وذكرت جامعة محمد الخامس في بلاغ لها، أن هذه التتويجات ظفر بها كل من حسن عمور مدير مركز الابتكار التكنولوجي بالمدرسة المحمدية للمهندسين، وفريقه المتكون من (قانون سامية، والركيك زكرياء، وباعير جلال، والسيم محمد مروان، والعلمي ومحمد، والخديري منى) وذلك لمشاريعهم المبتكرة حول “اختراع مغربي رائد عبر الترددات الراديوفونية للكشف عن سرطان الثدي”.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمشروع “لاقط هوائي من الجيل الرابع صغير وأصلي بتقنية microstrip” للجيل الجديد من الهواتف المحمولة يقلل من التأثير الحراري للهاتف الخلوي على رأس الإنسان”.

كما يهم الأمر مشروعا مبتكرا حول “الكشف عن تمدد الأوعية الدموية في الحاجز بين الأذينين باستخدام التعلم العميق”، إضافة إلى مشروع “اختراع هوائي تصحيحي أصلي من الجيل الرابع للهواتف المحمولة لتقليل التأثير الحراري لنظام الهاتف الخلوي على رأس الإنسان واليد”. إضافة إلى “نظام هوائي خلوي صغير ذكي لمكافحة الغش في الامتحانات”.

وتم تنظيم اللقاء عبر الإنترنت يوم 16 شتنبر بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين. وشهدت هذه المسابقة مشاركة 19 دولة ومنطقة، مع ترشيح 48 مرشحا للجائزة الكبرى، ومنح 636 جائزة، ومنح 144 ماسترا في الابتكار.

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