اعتقال شقيقين يتاجران في المواد الكحولية تسببا في وفاة مستهلك وتسمم آخر

هبة بريس _ متابعة

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مكناس، مساء السبت 23 شتنبر الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 35 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة أحد مستهلكيها.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة شخص وإصابة آخر بتسمم، جراء استهلاكهما لمادة كحولية يشتبه في كونهما قاما باقتنائها من محل لبيع مواد البناء والعقاقير.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهما، في حين مكنت عملية التفتيش من حجز قنينات تحتوي على مادة الكحول، يشتبه في كونها هي التي تسببت في وفاة الضحية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد العلاقة بين الوفاة المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات العلمية والتقنية اللازمة.

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