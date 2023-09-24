“بدر هاري” ينازل “أوكو يورجيندال” في 7 أكتوبر 2023

هبة بريس _ رياضة

قرر جلوري برمجة نزال بدر هاري (106-16، 92 KO) في GLORY 89 في بورغاس، بلغاريا في 7 أكتوبر 2023. كان من المقرر أصلاً أن يتنافس في GLORY 88 في 9 سبتمبر في باريس، انسحب بدر هاري تضامناً مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بلده الأصلي المغرب.

سيواجه أسطورة الكيك بوكسينغ هذه المرة الإستوني أوكو يورجيندال (19-8، 15 KO)، وسيتأهل الفائز إلى سباق الجائزة الكبرى للوزن الثقيل GLORY في ديسمبر 2023.

قال روبي تيمرز من GLORY: “نحن متحمسون لإعادة بدر هاري بسرعة إلى الحلبة”. “لسوء الحظ، جيمس ماكسويني غير متاح لهذا الموعد الجديد. ونتيجة لذلك، تقدم Uku Jürjendal لحسن الحظ، وستكون مسابقة مليئة بالإثارة.

نظرًا لانسحاب بدر هاري من حدث GLORY 88 في باريس، يقوم مسؤولو GLORY بلفتة خاصة تجاه أولئك الذين اشتروا التذاكر وPPV عبر الإنترنت.

سيحصل جميع مشتري تذاكر GLORY 88 على رمز مجاني لمشاهدة GLORY 89. سيحتاج العملاء إلى إرسال نموذج للمطالبة برمز PPV الخاص بهم https://www.surveymonkey.com/r/ClaimG89PPV

سيتمكن جميع مشتري GLORY 88 PPV من مشاهدة GLORY 89 مجانًا. سيتم إرسال التفاصيل إلى مشتري PPV.

ستكون GLORY 89 متاحة مباشرة في جميع أنحاء العالم على GLORYFights.com وحصريًا على Videoland في هولندا.

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