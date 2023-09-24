جريمة بشعة تهز أزرو ..زوج يق..تل زوجته الحامل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت مدينة أزرو ، يوم أمس السبت 23 شتنبر الجاري، جريمة بشعة، بعدما أقدم زوج في الثلاثينيات من عمره، على قتل زوجته البالغة من العمر 25 سنة.

وقالت مصادر الجريدة، أن الزوج قام بذبح زوجته الحامل في شهرها السادس ، بمنزلهما الكائن بدحي سيدي عسو وسط المدينة .

وفي تفاصيل هذه الجريمة، أن خلافا نشب بين الطرفين، انتهى بتوجيه طعنات الى الضحية، قبل ذبحها، ليغادر الجاني مكان الجريمة في حينها، غير أن شقيق الضحية الذي يقيم معها في المنزل، اكتشف الجريمة وطلب النجدة من الجيران، ليتم اخطار المصالح الأمنية التي حلت بالمكان، وعاينت الجثة ونقلها الى مستودع الأموات بمستشفى المدينة، فيما باشرت الشرطة القضائية إجراءات البحث على الزوج المشتبه فيه .

وأضافت مصادر الجريدة أن المشتبه فيه تم توقيفه ليلة أمس السبت، بمنطقة مولاي يعقوب حيث يتحدر من هناك، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه، قبل تقديمه أمام انظار الوكيل العام للملك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0