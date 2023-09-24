جريمة بشعة تهز أزرو ..زوج يق..تل زوجته الحامل

2023-09-24 / 13:17
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت مدينة أزرو ، يوم أمس السبت 23 شتنبر الجاري، جريمة بشعة، بعدما أقدم زوج في الثلاثينيات من عمره، على قتل زوجته البالغة من العمر 25 سنة.

وقالت مصادر الجريدة، أن الزوج قام بذبح زوجته الحامل في شهرها السادس ، بمنزلهما الكائن بدحي سيدي عسو وسط المدينة .

وفي تفاصيل هذه الجريمة، أن خلافا نشب بين الطرفين، انتهى بتوجيه طعنات الى الضحية، قبل ذبحها، ليغادر الجاني مكان الجريمة في حينها، غير أن شقيق الضحية الذي يقيم معها في المنزل، اكتشف الجريمة وطلب النجدة من الجيران، ليتم اخطار المصالح الأمنية التي حلت بالمكان، وعاينت الجثة ونقلها الى مستودع الأموات بمستشفى المدينة، فيما باشرت الشرطة القضائية إجراءات البحث على الزوج المشتبه فيه .

وأضافت مصادر الجريدة أن المشتبه فيه تم توقيفه ليلة أمس السبت، بمنطقة مولاي يعقوب حيث يتحدر من هناك، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه، قبل تقديمه أمام انظار الوكيل العام للملك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسبوع الابتكار الأمريكي.. جامعة محمد الخامس بالرباط تحصد 5 ميداليات ذهبية

أسبوع الابتكار الأمريكي.. جامعة محمد الخامس بالرباط تحصد 5…

2023-09-24 / 14:09
Photo of اعتقال شقيقين يتاجران في المواد الكحولية تسببا في وفاة مستهلك وتسمم آخر

اعتقال شقيقين يتاجران في المواد الكحولية تسببا في وفاة…

2023-09-24 / 13:43
Photo of “زلزال الحوز”…عملية إحصاء المنازل المتضررة تتواصل بوتيرة عالية بأزيلال

“زلزال الحوز”…عملية إحصاء المنازل المتضررة تتواصل بوتيرة عالية بأزيلال

2023-09-24 / 12:19
Photo of مداغ .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

2023-09-24 / 12:10
Photo of وجدة :فتح تحقيق في وفاة معتقل كان تحت تدابير الحراسة النظرية

وجدة :فتح تحقيق في وفاة معتقل كان تحت تدابير…

2023-09-24 / 11:58
Photo of أكادير : توقيف ” خطاف” متهم بقتل فتاة

أكادير : توقيف ” خطاف” متهم بقتل فتاة

2023-09-24 / 10:34
Photo of عرض بحريني لشراء “إنتر ميلان” الإيطالي

عرض بحريني لشراء “إنتر ميلان” الإيطالي

2023-09-24 / 10:28
Photo of ليبيا.. الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة”

ليبيا.. الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة”

2023-09-24 / 10:19
Photo of الرصاص يلعلع بمولاي عبد الله لتحييد جانح حاول تصفية والديه ودركي ب”جنوي”

الرصاص يلعلع بمولاي عبد الله لتحييد جانح حاول تصفية…

2023-09-24 / 10:06
Photo of فرنسا باتت متخلفة عن الركب فيما يتعلق بملف الصحراء

فرنسا باتت متخلفة عن الركب فيما يتعلق بملف الصحراء

2023-09-24 / 09:47

تعليق واحد

  1. كثرة الأمراض النفسية والضغوطات بسبب السياسات الانتقامية سيؤدي إلى مزيد من الكوارث…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق