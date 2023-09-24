وجدة :فتح تحقيق في وفاة معتقل كان تحت تدابير الحراسة النظرية

هبة بريس _ الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بجثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم السبت 23 شتنبر الجاري، لتحديد أسباب وملابسات وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في قضية تتعلق بشبهة الاتجار في مخدر الكوكايين والسرقة,

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ضبطت مصالح الأمن بمدينة ميسور الهالك ومرافقه يوم أمس الجمعة، بعد اقتحامهما السد الأمني عند مدخل المدينة بواسطة سيارة، مما اضطر عناصر الشرطة لإطلاق رصاصات بشكل احترازي صوب العجلات المطاطية، الأمر الذي مكّن من تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء و410 غرام من مخدر الكوكايين، ومعدات تستخدم في استهلاك مخدر “البوفا”، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية وعدة عملات أجنبية.

ولضرورة البحث، تم نقل المشتبه فيهما إلى مدينة وجدة بغرض القيام بإجراءات التفتيش بمنازلهما، بعدما تبين أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا السرقة وترويج المخدرات الصلبة، غير أنه ظهرت عليهما أعراض صحية غير طبيعية مما استدعى نقلهما إلى المستشفى حيث وافت أحدهما المنية.

وقد تم إيداع جثة المشتبه فيه الهالك رهن التشريح الطبي، للكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الثاني بالمستشفى لمعرفة ظروف وملابسات هذه القضية، التي عهدت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة بمهمة إجراء البحث فيها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة.

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