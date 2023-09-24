أكادير : توقيف ” خطاف” متهم بقتل فتاة

2023-09-24 / 10:34
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بأكادير، من فك لغز مقتل فتاة عثر عليها الاحد الماضي بأحد المحاور الطرقية بهوامش المدينة، فكان المشتبه فيه شخص أربعيني يمتهن النقل السري .

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به قد قام بنقل مجموعة من الركاب، منهم الضحية،حيث حاول تحريضها على ممارسة الجنس بعد أن أنزل باقي الركاب الى وجهتهم.

وعندما رفضت الضحية ممارسة الجنس معه ، منعها من النزول واستمر في القيادة بسرعة مما دفع بالضحية الى القفز من السيارة، واصابتها على مستوى الرأس عجل بوفاتها.

وتم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بتوجيه البحث القضائي،الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسبوع الابتكار الأمريكي.. جامعة محمد الخامس بالرباط تحصد 5 ميداليات ذهبية

أسبوع الابتكار الأمريكي.. جامعة محمد الخامس بالرباط تحصد 5…

2023-09-24 / 14:09
Photo of اعتقال شقيقين يتاجران في المواد الكحولية تسببا في وفاة مستهلك وتسمم آخر

اعتقال شقيقين يتاجران في المواد الكحولية تسببا في وفاة…

2023-09-24 / 13:43
Photo of جريمة بشعة تهز أزرو ..زوج يق..تل زوجته الحامل

جريمة بشعة تهز أزرو ..زوج يق..تل زوجته الحامل

2023-09-24 / 13:17
Photo of “زلزال الحوز”…عملية إحصاء المنازل المتضررة تتواصل بوتيرة عالية بأزيلال

“زلزال الحوز”…عملية إحصاء المنازل المتضررة تتواصل بوتيرة عالية بأزيلال

2023-09-24 / 12:19
Photo of مداغ .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

مداغ .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى العالمي للتصوف

2023-09-24 / 12:10
Photo of وجدة :فتح تحقيق في وفاة معتقل كان تحت تدابير الحراسة النظرية

وجدة :فتح تحقيق في وفاة معتقل كان تحت تدابير…

2023-09-24 / 11:58
Photo of عرض بحريني لشراء “إنتر ميلان” الإيطالي

عرض بحريني لشراء “إنتر ميلان” الإيطالي

2023-09-24 / 10:28
Photo of ليبيا.. الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة”

ليبيا.. الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة”

2023-09-24 / 10:19
Photo of الرصاص يلعلع بمولاي عبد الله لتحييد جانح حاول تصفية والديه ودركي ب”جنوي”

الرصاص يلعلع بمولاي عبد الله لتحييد جانح حاول تصفية…

2023-09-24 / 10:06
Photo of فرنسا باتت متخلفة عن الركب فيما يتعلق بملف الصحراء

فرنسا باتت متخلفة عن الركب فيما يتعلق بملف الصحراء

2023-09-24 / 09:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق