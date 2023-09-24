أكادير : توقيف ” خطاف” متهم بقتل فتاة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بأكادير، من فك لغز مقتل فتاة عثر عليها الاحد الماضي بأحد المحاور الطرقية بهوامش المدينة، فكان المشتبه فيه شخص أربعيني يمتهن النقل السري .

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به قد قام بنقل مجموعة من الركاب، منهم الضحية،حيث حاول تحريضها على ممارسة الجنس بعد أن أنزل باقي الركاب الى وجهتهم.

وعندما رفضت الضحية ممارسة الجنس معه ، منعها من النزول واستمر في القيادة بسرعة مما دفع بالضحية الى القفز من السيارة، واصابتها على مستوى الرأس عجل بوفاتها.

وتم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بتوجيه البحث القضائي،الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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