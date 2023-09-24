Volunteers carry dead bodies before burying them at a mass grave, in the aftermath of the floods in Derna, Libya September 19, 2023. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

ليبيا.. الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا “كارثة درنة”

2023-09-24 / 10:19
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار “دانيال”، الذي ضرب بعض مدن ليبيا قبل أسبوعين، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرق البلاد.

وقال الجارح، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات تزايد بعد دفن 43 جثمانا جرى انتشالها، السبت.

وأضاف: “بكل أسى وحزن عدد الوفيّات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم”.

وأشار إلى أن النائب العام، الصديق الصور، “شكّل لجنة من أجل توثيق وحصر الوفيات، واستقبال البلاغات عن المفقودين”.

وأوضح الناطق أن عدد الوفيات المعلن “مرتبط فقط بالحالات التي جرى توثيقها من قبل وزارة الصحة”، مشيرا إلى أن عمليات الحصر لا تزال مستمرة، خاصة أن هناك جثثا جرى دفنها دون توثيقها حتى اللحظة.

وعدّد الجارح أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات جراء الكارثة، من بينها “عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين، ومن ثم دفنها، فضلا عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم”.

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