” نتلاقاو في مراكش “..حملة للحث على زيارة مراكش إثر الزلزال

هبة بريس _ الرباط

أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة تواصلية وطنية جديدة تحت شعار “نتلاقاو فمراكش”، وذلك لحث المواطنين المغاربة على السفر إلى المدينة الحمراء بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وقرب حلول العطل المدرسية القادمة لشهر أكتوبر.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه الحملة التواصلية المتميزة التي سيتم بثها تحت علامة “نتلاقاوفبلادنا”، تأتي تفاعلا مع الحركة التضامنية الاستثنائية للمغاربة قاطبة التي أعقبت زلزال منطقة الحوز، وتروم مواصلة هذا الزخم التضامني بحثهم على القدوم مجددا إلى مراكش وتقاسم لحظات العيش مع المراكشيين خلال هذه الفترات الاستثنائية.

وأضاف المكتب أنه أنجز هذه الحملة الترويجية للسياحة الداخلية أنجزت في لحظة حاسمة لإطلاق النشاط السياحي وإعادته إلى سابق عهده، موضحا أن الأمر يتعلق “بالفعل بلحظة فاصلة لدى مهنيي القطاع الذي وجدوا أنفسهم في أمس الحاجة لحملة قوية تطمئن السياح خلال الموسم القادم وتشجعهم على مواصلة التوافد على وجهة المغرب”.

وبحسب البلاغ، سيشرع في بث هذه الحملة ابتداء من يومه السبت 23 شتنبر على شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الوطنية، على أن تليها يوم الإثنين القادم حملة تواصلية أخرى موازية تشمل الصحافة الإلكترونية والورقية، في أفق ضمان إشعاع شامل للسياحة الوطنية عشية المولد النبوي الشريف وبمناسبة قرب العطلة المدرسية لشهر أكتوبر.

وأبرز المصدر ذاته أن علامة “نتلاقاوفبلادنا” تعد “بحق مصدر إلهام حقيقي مفعم بقيم نكران الذات، التضامن، التآخي، التقاسم والاستدامة، والإدماج والتآزر. تلك هي نفس القيم التي أضحت مصدر فخر واعتزاز لدى كافة المغاربة؛ حيث تجلى كل هذا الزخم التضامني الرائع الذي عم مختلف ربوع المملكة غداة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز؛ ذاك الزخم الذي أبهر العالم وخلف أصداء إيجابية من مختلف الربوع”

وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يعتزم بذلك مواصلة التواجد والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تفرضها بعض المستجدات، الوطنية والدولية، بغية الحد من انعكاساتها السلبية على القطاع السياحي وإعانته على استعادة توجهه وبريقه، أملا في استقطاب أعداد مهمة من السياح الأجانب والداخليين على حد سواء.

وأشار إلى أنه يمكن مشاهدة على الفيديو الترويجي للحملة على الرابط https://youtu.be/H4BpBxzM5us .

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