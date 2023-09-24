طقس الأحد.. أجواء مستقرة على العموم
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا، حيث سيكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس.
ومن المرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، مع تكون سحب منخفضة كثيفة ستهم السواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، وغرب الواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات من الأمطار محليا ضعيفة جدا.
وسيلاحظ تكون كتل ضبابية نسبيا كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى وبواد ملوية. عدا ذلك، سيظل الطقس عموما مستقرا بباقي الأرجاء.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 12 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وباقي السواحل.
10 تعليقات
نتمنى نزول الأمطار في هذا الفصل وخاصة الفلاح الذي ينتظرها بفارغ الصبر.
الماء هو كل الشيء به تحيي الأرض والمخلوقات كما قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي) والحمدلله على هذه النعمة العظيمة..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيلسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا..) هذه الآية تدل على عظمة الله تعالى..
يا عباد الله لقد دعانا الله ربنا سبحانه وتعالى إلى عدم تبدير المياه وذالك لقوله تعالى ( .. إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين..)
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين نسألك اللطف ونسالك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
قال تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذالك لذكرى لأولي الألباب…)
اللهم اسقي عبادك مطرا نافعا ولا ضارا ولا تجعلنا من القانطين.
الفلاح البسيط جد ماسة إلى هذه التساقطات المطرية وخاصة في المناطق الزراعية التي تحتاج السقي بواسطة نزول الأمطار والفلاح ينتظرها بفارغ الصبر..
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) تذكروا ياعباد الله أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر..
إن نزول الغيث من نعم الله تعالى على عباده فهو حياة ابدانهم وطهارة أجسامهم وهو حياة مزاريعهم..( وهذا ما جعل من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون..)