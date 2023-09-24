طقس الأحد.. أجواء مستقرة على العموم

2023-09-24 / 09:01
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا، حيث سيكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس.

ومن المرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، مع تكون سحب منخفضة كثيفة ستهم السواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، وغرب الواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات من الأمطار محليا ضعيفة جدا.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية نسبيا كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى وبواد ملوية. عدا ذلك، سيظل الطقس عموما مستقرا بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 12 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وباقي السواحل.

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