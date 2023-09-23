زلزال الحوز…نفض الغُبار وكشف الأسرار

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هي جبال الأطلس الكبير الشامخة، التي كانت سد منيعا وسورا عظيما احتوى تداعيات زلزال إقليم الحوز بعد رحمة الرحيم الذي كان رحيما بالبلاد والعباد رغم حجم الآلام والجراح…هي جبال الأطلس الكبير التي كانت مسرحا لأكبر فاجعة عرفها المغرب، لكنه في المقابل كان نقطة ضوء مشرقة أحيّت من جديد سُنة صلة الرحم والتعاون والتضامن بين مختلف مكونات الشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد محمد السادس حفظه الله الذي كان له بعد الله عز وجل، القول والفصل والتدخل الفوري للملمة الجراح وتخفيف الآلام ومسح الدموع وايواء المتضررين وتخصيص المبالغ التعويضية.

هي جبال الأطلس الكبير الشامخة شموخ المغاربة الشرفاء الذين استلهموا شعوب العالم في ملحمة وطنية، قادوا خلالها القوافل مشيا وركبانا، محملين بالأطنان من المساعدات والاعانات دون تأفف ولا نظرةٍ من طرفٍ خفِي، كانوا حينها كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا…حتى إن فقراء القوم منهم كان لهم نصيبا مفروضا من تقديم يد العون مما جادت أياديهم…وحتى منهم من مد ساعده تبرعا بدمه لانقاذ أرواح ممن نجوا من تحت الأنقاض…

زلزال إقليم الحوز، نفض الغبار، وكشف الأسرار… نعم نفض الغبار عن منطقة جبلية أضحت قبلة للباحثين عن الخبر من كل حذب وصوب، تقاسموا معهم العيش والملح وقساوة الظروف المناخية والمسالك الوعرة.. نفض الغبار عن واقع البنيات التحتية الهشة التي لامحالة سوف تُسائل منتخبي المناطق المتضررة وصناع القرار بها من ممثلي الأمة وتنزل الجزاء تماشيا ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص على ذلك الدستور المغربي…نفض الغبار عن كيفية تنقلات ساكنة المنطقة لقضاء مآربهم الشخصية في ظل ظروف قاسية، وكيف ظلوا لعقود صامدين معمرين الارض وزارعين بذور الأمل…

نفض الغبار وكشف الأسرار ، نعم كشف أسرار المنطقة وما تتمتع به من مناظر خلابة وعادات وتقاليد راسخة قدم التاريخ…كشف عن أسرار تتعلق ببناء الأسرة ومثانتها وصلابتها ومقاومتها للنكبات والأزمات وصمودها في وجه التقلبات…. كشف الأسرار عن المرأة الجبلية الشامخة شموخ الجبال، كيف ساهمت في البناء والتشييد ورعاية الأهل والاعتناء بالولد…كيف قطعت الوديان والمداشر وتخطت الجبال الوعرة وهي تحمل الأخشاب والأحجار تتغنى أشعارا حبا وحرية وأمن وأمانا وطمأنينة…نعم، كشف زلزال الحوز عن أسرار وكنوز جبال الأطلس الكبير كرما وجودا وشموخا…

لقد رأى العالم أجمع على كبريات القنوات العالمية، كيف وقف رجال ونساء جبال الأطلس الكبير ومعهم جنود البلد عسكريين وأمنيين وأطباء ومهندسين …..وهم يلملمون الجراح وينقذون الأرواح، ويشيعون الموتى بعزة وأنفة، وعيونهم على المستقبل لا تتزحزح، كلهم اصرار على ترميم مافات وتشييد ما هُدم….

من قلب جبال الأطلس الكبير، كانت الرسائل تبعث للقريب قبل البعيد، للصديق قبل العدو، مفادها أن المغرب وبالرغم من تنوع تقاليد وعادات أهله واختلاف لهجاتهم وظروف عيشهم، إلا أنهم يصبحون جسما واحدا ورجلا واحدا في مواجهة التحديات، وهي رسالة قوية إلى كل من راهن ولا زال يراهن على التفرقة وزرع الفتن…لهؤلاء نُذكِّر ونقول بأن المغرب من شماله إلى جنوبه يتحول إلى طوفان يُغرق كل من حاول أن يضع عينيه على شبر من أرضه أو حبة رمل من صحرائه…

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