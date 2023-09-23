عالم هولندي “يتنبأ” بزلزال مدمر أواخر شتنبر
هبة بريس - وكالات
نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيرا خطيرا على صفحته على منصة “X” تنبأ فيه بزلزال مدمر تبلغ قوته 7.5 درجات أو كثر ما بين يومي 26 و28 سبتمبر.
وتوقع العالم الهولندي أن يعقب الزلزال هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وذكر العالم الهولندي تحذير الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها على منصة “إكس” أنه “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر”.
كما نشرت الهيئة الجيولوجية “ssgeos” خريطة للمكان الذي من المتوقع أن يحدث فيه الزلزال.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2
0
8 تعليقات
لا يعلم الغيب إلا الله استغفر الله العظيم يا بني آدم
الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
ما يقوله الهولندي مجرد توقعات لا أقل ولا أكثر….ممكن يصيب ممكن يخطأ
نهاية النشرة إلى اللقاء
هناك شعور بحالة إحباط و تخوف مما هو آت ماديا لدى كثير من الاسر المغربية…و ما كثرة الطلاق و ارتفاع اعداد المنتحرين لخير دليل على ذلك ..زد على ذلك تدهور الصحة العقلية لما يناهز نصف المغاربة باحصائيات رسمية!! هناك ارتدادات زلزال الحوز على المغاربة..هل تظنون ان خبرا كهذا و هو على فكرة متاح و لا يحتاج لمزيد من الترويج..يفيدنا كمغاربة؟! على الكل ان يتحمل مسؤولياته الاخلاقية اتجاه الوطن!! و خلق البلبلة و لو عن غير قصد ..ليس اخلاقيا!!
الزلازل من الغيبيات والغيب،لايعلمه الا الله انتهى الكلام
تكهنات وخرافات المنجمين لا تستحق النشر في الصحافة المسؤولة !!
الزلازل لا يمكن التنبؤ بها في عصرنا الحالي لأن العلم لم يتوصل بعد إلى هذا المستوى كما لا يمكن أن يتنبأ أي أحد بتاريخ وفاة أي شخص .
هراء وشعودة علمية. ليست هناك علاقة تابثة علميا مابين إصطفاف الكواكب وظاهرة الزلازل.
كذب المنجمون وإن صدقوا
هذا هو سبب تخلف المسلمين. الرجل يتكلم بعلم يعني القمر سيلتقي بزحل وسيمر من هنا وووو هي حسابات . ليس منجم أو مسعود هو رجل علم . ممكن ان يصيب الهدف أو لا .