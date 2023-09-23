عالم هولندي “يتنبأ” بزلزال مدمر أواخر شتنبر

هبة بريس - وكالات

نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيرا خطيرا على صفحته على منصة “X” تنبأ فيه بزلزال مدمر تبلغ قوته 7.5 درجات أو كثر ما بين يومي 26 و28 سبتمبر.

وتوقع العالم الهولندي أن يعقب الزلزال هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات في الفترة ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وذكر العالم الهولندي تحذير الهيئة الجيولوجية ssgeos التي يتبع لها على منصة “إكس” أنه “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر”.

كما نشرت الهيئة الجيولوجية “ssgeos” خريطة للمكان الذي من المتوقع أن يحدث فيه الزلزال.

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