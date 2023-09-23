استنكرت “توتر المنظومة التربوية “..نقابة “ترفض “مسودة النظام الأساسي “المسربة”

هبة بريس - الرباط

عبرت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، عن استنكارها لما وصفته بـ “حالة التوتر التي تسود المنظومة التربوية جراء التمطيط والتسويف في حلحلة الملفات العالقة وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف”.

وجاء في بيان للنقابة ، أنها ترفض وتستنكر مسودة النظام الأساسي “المسربة، وما تضمنته من اختلالات وإجراءات قد تعصف بما تبقى من المكتسبات، عبر تفريخ الضحايا الجدد، مع استهجانها لأي تواطؤ ضد الشغيلة التعليمية يمكن من تمرير مشاريع لا تخدم مصالحها.”

وأضاف بيان النقابة أنها تستنكر كذلك “الفشل الذريع للحوار القطاعي الذي تحول للأسف إلى محطة للتسويف والتسويق، مع تحذيرها من مغبة إصدار نظام أساسي فاقد للشرعية المستمدة من طموحات الشغيلة التعليمية يحقق الانصاف وحل الملفات”.

وكشفت النقابة عن “خوض برنامج نضالي وطني وجهوي سيعلن عنه لاحقا بعد اجتماع اللجنة الإدارية، مع دعوة هذه الأخيرة إلى الانعقاد للحسم في حيثيات البرنامج النضالي” .

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