مالي.. تحطم طائرة عسكرية روسية أثناء هبوطها

هبة بريس - وكالات

تحطمت طائرة نقل صباح السبت شمالي مالي، بينما نفت مجموع “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة أن تكون الطائرة تابعة لها.

وقالت المصادر إن الطائرة سقطت قرب معسكر كورغوسو بمدينة غاو شمالي مالي، ولم يتضح على الفور مصير من كان على متنها.

ورجحت المصادر أن تكون الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي من طراز “إليوشن إي إل 76”.

وقال الصحفي المتخصص في شؤون مالي والصحراء سيرغي دانيال، في منشور على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا، إن الطائرة سقطت أثناء محاولة الهبوط في مطار غاو.

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